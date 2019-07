المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء في دائرة تاورغاء، بأنَّ العاملين بالشركة تمكنوا اليوم الأربعاء، من شحن محولين هوائيين لعودة التيار الكهربائي في عدد من المناطق بالدائرة من بينها منطقة اللثامة.

