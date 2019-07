مستجدات الأوضاع السياسية على أجندة «السراج» و«الشاهد»

المتوسط:

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأربعاء في تونس، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الشاهد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وأعرب عن قلق تونس البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، مؤكداً بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال.

من جانبه جدد الرئيس تقديره لحرص الرئيس التونسي والحكومة التونسية على إنهاء العدوان على طرابلس، مشيداً بما تقدمه تونس الشقيقة من تسهيلات لعلاج جرحى الأحداث

من ناحية أخرى، بحث الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المحالات الحيوية.

