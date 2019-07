وزير المهجرين لـ”المتوسط”: عدد العائلات النازحة جراء اشتباكات طرابلس تجاوز 23 ألف عائلة

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن وزير النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، أن عدد العائلات النازحة جراء اشتباكات العاصمة طرابلس تجاوز الـ 23 ألف عائلة معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن من مختلف مناطق الاشتباكات.

وأشار جلالة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد النازحين كأفراد تجاوز 130 ألف شخصا.

وأوضح جلالة، أن النازحين يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة مع طول مدة الاشتباكات في مختلف المحاور وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وأضاف جلالة، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة من أجل التخفيف من معانة النازحين بقدر الإمكان.

