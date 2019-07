أزمة نقص الوقود على أجندة أعضاء «بلدي سرت»

المتوسط:

قام عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة البنية التحثية غيت عبدالله اليوم باتصالات مع عدد من مكاتب الشركات الخدمية النفطية بسرت وعدد من مشرفي محطات الوقود منها الخدمات الطرق السريعة والراحلة وتم متابعة أزمة نقص الوقود خلال يومى أمس واليوم وعمليات إزدحام المواطنيين أمام المحطات.

وخلصت الاتصالات أنَّ عدد من الشاحنات محملة بالوقود ستدخل المدينة سرت اليوم لتزويد محطاتها بالوقود ومنها محطات شركة خدمات الطرق السريعة

وطمأن عضو المجلس البلدي سرت خلال لقائه اليوم مدير مكتب الإعلام بالبلدية المواطنيين أن الوقود يتوفر تدريجيا بالمنطقة وحسب كل شركات ليبيا نفط والراحلة والشرارة وخدمات الطرق السريعة.

