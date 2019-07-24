تفاصيل محادثات السراج مع رئيس الوزراء التونسي

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاربعاء في تونس، محادثات مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الوضاع في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن الشاهد أكد خلال المحادثات على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، معربا عن قلق تونس البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، مؤكداً بأن لا حل عسكري للصراع في ليبيا، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، وأعلن أن تونس تبذل كل الجهد لإنهاء القتال.

من ناحية أخرى بحث الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الطرفان على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المحالات الحيوية.

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