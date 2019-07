المتوسط:

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إنَّ اللجنة المالية المكلفة بالتعويضات 2011 للقيمة المتبقية 50 بالمائة باشرت عملها بمقرها بديوان البلدية في استلام ملفات المواطنيين المدرجة أسمائهم ضمن كشوفات التعويضات 2011 وحسب الكشف الوارد من جهاز الإسكان والمرافق والخاص بالدفعة الثانية

ومن جهته، قال عضو اللجنة المالية للتعويضات منصور دلة، إن اللجنة تعمل يوميا مند الساعة الرابعة والنصف مساء وحتى الساعة السابعة والنصف يوميا لاستلام ملفات المواطنيين حسب الكشوفات المعلن عنها بصفحة البلدية أو لوحة الإعلانات بالخصوص.

The post استئناف عمل اللجنة المكلفة بالتعويضات في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية