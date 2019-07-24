تكليف موسى عتيق بمهام المدير العام لمحفظة أفريقيا للاستثمار بشكل مؤقت

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، قرارا بتكليف “موسى عتيق” بمهام المدير العام لمحفظة أفريقيا للاستثمار بشكل مؤقت.

ونص قرار مجلس الإدارة رقم 30 لسنة 2019، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، قد قررت في وقت سابق إيقاف المدير العام لمحفظة أفريقيا للاستثمار “الكامل القصير” عن العمل، على خليفة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية الحقت الضرر بالمال العام.

يشار إلى أن موسى الحسن عتيق، هو من أبناء مدينة سبها، شغل منصب أمين سر مجلس ادارة محفظة ليبيا افريقيا، وعين بالإدارة القانونية في المؤسسة، وشغل منصب مقرر لجنة مراجعة مصاريف مكتب المؤسسة “مالطا”.

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