مصدر عسكري يكشف تطورات الأوضاع في طرابلس ومحيطها

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، عن تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في جنوب العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه وبعد عمليات التقدم الناجحة التي حققتها الوحدات العسكرية خلال الساعات الماضية في العاصمة طرابلس، بدأت القوات في تأمين التمركزات والنقاط الجديدة التي تمكنت من استعادتها، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تراجع للجماعات الإرهابية”.

وفيما يتعلق بمدينة غريان، أوضح المصدر، أن طلائع الوحدات العسكرية المتقدمة أصبح يسمع صدي جحافلها في أطراف المدينة، قائلا “ستشهد عن عمل عسكري منتظم ودقيق جداً، تحت تعليمات وأوامر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تحظي وتتميز بكافة الصلاحيات”.

عن مدينة الزاوية، كشف المصدر، عن تواصل نقل ما تبقي من ذخائر تابعة للميليشيات المسيطرة على المدينة إلى بعض البيوت السكنية وداخل الأحياء المتواجدة على أطراف المدينة بالقرب من مدخل السلام الشرقي، حيث لازالت إلى اليوم تغمض طائرات السلاح الجوي فوهة قواذفها عن إرهابي تلك المدينة، وفي حال استمر هذا العمل سيكون الاستهداف قريبا.

وأكد المصدر، أن هناك اقبال لأعداد كبيرة من القوات المساندة في مدينة صبراتة على الانضمام للقوات المسلحة والالتحاق بصفوف مقاتليها حسب ما تأمر به غرفة العمليات والتي باشرت في تنظيم هذا العدد، علما بأن من بين هذه الأعداد مجموعات من العجيلات وعدد اخر من مدينة صرمان والزاوية الغربية والعزيزية ومن بينهم عسكريين.

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