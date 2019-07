المتوسط:

يتطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، إلى محاولة أخرى لإجراء انتخابات في يونيو بعد أن ألغى خطة لإجرائها في ديسمبر لكنه قال إنه يتعين على الليبيين أولا عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019 لتحديد شكل الانتخابات.

وقال سلامة الأسبوع الماضي، إن الخطة قد تشمل إجراء انتخابات في الربيع دون الخوض في تفاصيل.

