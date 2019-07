المتوسط:

استقبل رئيس هيئة الرقابة الادارية الليبي عبدالسلام الحاسي بمقر هيئة الرقابة الإدارية وزير الصحة والدكتور سعد عقوب ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس “نوري الورفلي”والوكيل المساعد برفقة عدد من مدراء الإدارات بالوزارة .

وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التقابلي التشاوري، الذي حضره مدير مكتب رئيس الهيئة ، ومدير عام إدارة الرقابة على الوزارات ومدير عام إدارة التحقيق بالهيئة.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الهيئة بالحضور مقدماً الشكر لوزير الصحة على حضوره رفقة مدراء الإدارات بالوزارة ، وعلى مستوى تعاون وزارة الصحة مع هيئة الرقابة الإدارية أثناء قيام أعضاء الهيئة بمتابعة القطاع ، وأن التنسيق مع وزارة الصحة يسير بشكل جيد ويحتاج إلى تطوير.

ومن جانبة قدم وزير الصحة شكره لرئيس الهيئة على هذا الاجتماع الذي سوف يكون له أثر على زيادة مستوى التنسيق مابين قطاع الصحة وهيئة الرقابة الإدارية.

The post اجتماع تشاوري بين رئيس الرقابة الإدارية ووزير «صحة المؤقتة» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية