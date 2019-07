اجتماع اللجنة الفنية بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك بين العدل والداخلية

المتوسط:

شاركت وزارة العدل في اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع المشترك للعدل والشرطة والذي انعقد اليوم بمقر وزارة الداخلية برئاسة وكيل وزارة الداخلية وحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون المكلف بوزارة العدل والمسؤول عن تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بجهاز الشرطة القضائية وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية وممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا.

وقد ناقش الاجتماع المشاريع المشتركة الجاري تنفيذها ومراحل الإنجاز الحالية والمعوقات التـي تعترض سبل إنهائها.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على تمديد الفترة الزمنية للتنفيذ حتى نهاية العام القادم 2020م ومواصلة التخطيط للمرحلة الثانية من البرنامج.

