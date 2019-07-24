كونتي: إيطاليا تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين بشأن ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي أن بلاده «ليست معزولة في ليبيا، بل على العكس من ذلك، أنها تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين في هذا السياق» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تأكيد كونتي خلال حديثه بمقر مجلس الشيوخ في قصر «مداما»بالعاصمة روما، اليوم الأربعاء، مخاطبا البرلمانية مارا كارفانيا (حزب فورتسا إيتاليا)، بصفتها أولى الموقعين على مسائلة بهذا الشان، قائلاً لها «أنت تتحدثين عن عزلة، لكني أؤكد لك أن الحقائق لا تتوافق مع ما تمثلينه».

وأضاف كونتي في حديثه «نحن على اتصال مستمر وثابت بجميع الجهات الفاعلة عالمياً، والشركاء الرئيسيين، كما يتضح ذلك من الإعلان المشترك الصادر في 16 يوليو بشأن ليبيا»، والذي وقّعت عليه إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الإمارات ومصر»، لافتا إلى «أن هاتين الدولتين الأخيرتين انضمتا إلينا للمرة الأولى».

وكانت البرلمانية مارا كارفانيا، وهي نائبة رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب ومنسقه الوطني، قالت في مذكرة أمس الثلاثاء، إن «غياب حكومتنا ووزير الداخلية ماتيو سالفيني عن قمة باريس غير الرسمية عن الهجرة، فرصة ضائعة بالنسبة لكل من يداعي بحق الحاجة إلى إعادة توزيع طالبي اللجوء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وشددت على «ضرورة المشاركة في المؤتمرات»، لأن «الغائبين مخطئون دائمًا، حتى عندما يكونون على حق في الموضوعات المطروحة».

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