بحث دور هيئة الرقابة الإدارية في القطاع الصحي

عقد يوم أمس اجتماع تقابلي بمقر هيئة الرقابة الإدارية ضم كلا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، ووزير الصحة سعد عقوب وعدد من مديري الإدارات والأقسام والمكاتب بوزارة الصحة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور هيئة الرقابة الإدارية في متابعة وتقييم المرافق الصحية بالمناطق، وضرورة متابعة ما يصرف للمستشفيات العامة من مبالغ في بند التحسين والتطوير، والتأكد من أوجه صرف هذه المبالغ، وكذلك زيادة المتابعة والتفتيش على القطاع الخاص وتنظيمه.

من جانبه أوضح عقوب أن القطاع الصحي يسير بخطى ثابتة في توطين بعض العلاجات داخل ليبيا كعلاج أمراض القلب، حيث تم افتتاح أقسام القسطرة بمدينتي البيضاء والمرج، واستيراد أدوية من شأنها حل مشكلة نقص الدواء.

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