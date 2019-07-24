المسماري يطالب بموقف دولي ضد قطر وتركيا

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات الجيش تواصل تقدمها في جميع المحاور بالعاصمة طرابلس.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو لا يزال يمهد للعملية الحاسمة في معركة طرابلس، مجددا التأكيد على أن الحرب هي حرب على الإرهاب وليست حرب على أي قبيلة أو منطقة ليبية.

واتهم المسماري، قطر بأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين، قائلا “قطر أصبحت الذراع العسكري والمالي واللوجستي للجماعات الإرهابية في ليبيا والمنطقة، ولدينا أدلة وبراهين تثبت تورط قطر لضرب وتدمير الجيوش العربية“، مطالبا في الوقت ذاته بموقف عربي ودولي ضد قطر وتركيا وادانتهما بشكل رسمي.

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