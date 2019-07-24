دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث حلحلة مختنقات وادي عتبة و تازربو

قرنادة 24 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني حلحلة مختنقات وادي عتبة و تازربو وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع سيادة عضو مجلس النواب عن بلدية وادي عتبة السيد محمد علي مدور، وسيادة عضو مجلس النواب عن بلدية تازربو السيد محمد دومة.

وناقش دولته مع السادة أعضاء مجلس النواب المختنقات التي تواجه البلديتين في كافة القطاعات الخدمية و خاصة في قطاعات الطرق والداخلية و المياه وكيفية وضع الحلول لها.

كما ناقش الاجتماع احتياجات المستشفيات في البلديتين وكيفية توفيرها على وجه السرعة.

وتطرق الاجتماع لمشكلة نازحي مرزق في وادي عتبة بسبب التهجير من قبل العصابات الإجرامية.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء التعليمات لذوي الاختصاص بتخصيص مبلغ مالي للجنوب الشرقي لليبيا للتعاقد على إنشاء مهبط لبلدية تازربو. (وال – قرنادة) ع ع

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