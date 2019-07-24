«تسييري طبرق» يوجه بترحيل العمالة الوافدة التي ليس لديها إجراءات رسمية

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، تعليماته إلى الجهات المختصة، التي شدد فيها على ضرورة «ترحيل أي عامل يتواجد دون أوراق رسمية وإجراءات إقامة داخل بلدية طبرق».

وقال مدير إدارة الإعلام المحلي ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن تعليمات بوخطابية بالخصوص جاءت «بناء على مخاطبة جهاز الحرس البلدي للمجلس التسييري بضرورة وضع حد نهائي للعمالة الوافدة الموجودة بمحال بيع الخضراوات واللحوم وصالات الحلاقة بترحيلهم عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكتب الهجرة غير الشرعية».

وأضاف فؤاد أن رئيس المجلس التسييري «عمم إعلانًا لكافة العمالة الوافدة مفاده بضرورة تسوية أوضاعهم المالية في أسرع وقت ممكن لأننا سنقوم بترحيل كل مَن ليس لديه أوراق وقدم لطبرق كمهاجر غير شرعي».

ودعا فؤاد المواطنين في طبرق إلى «التكاتف ودعم عمل جهاز الحرس البلدي ومكتب الهجرة غير الشرعية ورفع الغطاء الاجتماعي عن كافة مهربي البشر والمتسترين عن من يقوم بحماية العمالة من القانون وتطبيقه».

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