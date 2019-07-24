“المؤقتة” تصدر حزمة قرارات مهمة

أصدرت الحكومة المؤقتة، اليوم الأربعاء، جملة من القرارات المهمة بشأن ملف التعليم، كان أولها منح الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع استكمال مبنى أكاديمية الدراسات العليا فرع اجدابيا في حدود قيمة إجمالية قدرها 2.272 مليون دينار، على أن يتم تسييل المبلغ بقرار لاحق.

ومنحت الحكومة المؤقتة الإذن للوزارة بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة بنغازي فرع المرج بقيمة إجمالية قدرها 2.65 مليون دينار، على أن يتم صرف المبلغ بقرار لاحق.

وأصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة قرارا منح بموجبه الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء لمبنى الإدارة العامة لجامعة بنغازي في حدود قيمة إجمالية، بقيمة حوالي 19.365 مليون دينار، إضافة لصيانة مبنى استراحة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم جالو بقيمة إجمالية قدرها 427 ألف دينار، وأشارت الحكومة إلى أن صرف المبلغ يتم بقرار لاحق.

ووفق بيان للحكومة المؤقتة، فقد قررت منح الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء لبعض المباني التابعة لجامعة بنغازي في حدود قيمة إجمالية فاقت 47 مليون دينار.

وأشارت الحكومة المؤقتة في جميع قراراتها السابقة إلى أن تسييل المبالغ المذكورة يتم بقرارات لاحقة حسب المستخلصات الجاهزة للدفع طبقا للتشريعات النافذة.

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