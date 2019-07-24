المسماري: القوات الجوية تمهد للعملية الحاسمة في معركة طرابلس

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن القوات الجوية تمهد للعملية الحاسمة في معركة طرابلس.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن قطر أصبحت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وأشار إلى أنها أصبحت الذراع العسكري والمالي واللوجستي للجماعات الإرهابية في ليبيا والمنطقة ودورها في دعم الإرهاب تحدثنا عليه سابقا.

وانتقد المسماري قطر مؤكدا أنها تقوم بدور إرهابي في ليبيا والمنطقة بأسرها مؤكدا إن القيادة العامة قدمت الوثائق والمستندات التي تثبت تورط قطر في نشاطات إرهابية.

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