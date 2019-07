المتوسط:

قام مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بتكليف موسى علي بمهام مدير عام مؤقت لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وطالب القرار الصادر عن المؤسسة هذا الأسبوع، الجهات المعنية وضع القرار محل التنفيذ وأن يلغى كل حكم يخالف تكليف علي برئاسة المحفظة.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد أعلنت في فبراير الماضي أنها اتخذت إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة من بينها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

The post اختيار مدير جديد لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية