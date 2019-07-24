شركة المياه تبدأ صيانة وتركيب مضخات للآبار ببلدية بني وليد

بدأت شركة المياه والصرف الصحي في بني وليد تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب مضخات ودافعات لبعض الآبار في البلدية ضمن مساعيها الرامية للتغلب على أزمة نقص مياه الشرب في عدد من مناطق بني وليد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن مهندسي وفنيي شركة المياه أطلقوا خطة لصيانة عدد من الآبار في البلدية من أجل توفير مياه صالحة للشرب للمواطن.

وأوضح الساعدي أن الآبار التي تمت صيانتها في المرحلة الأولى هي: (محطة المطار، ومحطة الخرماني، ومحطة التربة)، منوهًا إلى أنه سيتم صيانة باقي الآبار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا والمجلس البلدي بني وليد.

يشار إلى أن مدينة بني وليد تعاني نقصًا في مياه الشرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار صهاريج المياه والتي تجاوزت 100 دينار للصهريج الواحد.

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