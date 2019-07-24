وزارة التعليم تخصص وجبة إفطار لطلبة المتقدمين لإمتحانات الشهادة الثانوية

اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل وزير التعليم بتوفير وجبة إفطار للطلبة المتقدمين ﻷداء امتحانات الشهادة الثانوية اليوم الإربعاء بمقر الوزارة بطرابلس ..وذلك لمناقشة مكونات الوجبة بحضور اخصائي التغدية ( السني محمد السني ) .
باﻹضافة لوضع آلية لعملية توزيعها حسب عدد الطلبة المتقدمين لﻻمتحانات ومراعاة المساحة الجغرفية بين المقار اﻻمتحانية .
هذا ودعت اللجنة الشركات المختصة في مجال الخدمات التموينية في المشاركة عطاء توفير وجبات إفطار بضرورة تقديم عروضهم للوزارة في موعد اقصاه ( 28 يوليو ) القادم .
يشار بأن الوزارة خصصت وجبة اﻻفطار للطلبة الممتحنين بغية التخفيف من ضغط اﻻمتحانات والثوثر الذي قد يتعرض إليه الطلبة خﻻل فترة اﻻمتحان .
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