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المسماري: بعد دحر الميليشيات سنضع الشعب الليبي أمام خيار الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن هدف القوات المسلحة هو تحرير العاصمة من المليشيات والإرهابيين، كي نتمكن من إنجاز المهمة السياسية ووضع الشعب الليبي أمام الخيار الانتخابي والدستوري، وتستعيد الدولة مؤسساتها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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