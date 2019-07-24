المسماري: بعد دحر الميليشيات سنضع الشعب الليبي أمام خيار الانتخابات

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن هدف القوات المسلحة هو تحرير العاصمة من المليشيات والإرهابيين، كي نتمكن من إنجاز المهمة السياسية ووضع الشعب الليبي أمام الخيار الانتخابي والدستوري، وتستعيد الدولة مؤسساتها.

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