“بلدي طبرق” يطالب بترحيل العمالة غير الشرعية

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بإصدار تعليماته إلى الجهات المختصة، التي شدد فيها على ضرورة «ترحيل أي عامل يتواجد دون أوراق رسمية وإجراءات إقامة داخل بلدية طبرق».

وأفاد مدير إدارة الإعلام المحلي ببلدية طبرق، صلاح فؤاد، بأن تعليمات بوخطابية بالخصوص جاءت «بناء على مخاطبة جهاز الحرس البلدي للمجلس التسييري بضرورة وضع حد نهائي للعمالة الوافدة الموجودة بمحال بيع الخضراوات واللحوم وصالات الحلاقة بترحيلهم عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكتب الهجرة غير الشرعية».

وأشار فؤاد، إلى أن رئيس المجلس التسييري «عمم إعلانًا لكافة العمالة الوافدة مفاده بضرورة تسوية أوضاعهم المالية في أسرع وقت ممكن لأننا سنقوم بترحيل كل مَن ليس لديه أوراق وقدم لطبرق كمهاجر غير شرعي».

