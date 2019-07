وكيل ديوان المحاسبة يبحث مع عميد سرت ملف المشروعات

المتوسط:

عقد عميدبلدية سرت مختار المعداني وبحضور عبدالجليل الشاوش عضو مجلس الدولة عن سرت، اجتماعا مع وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي.

وخلال اللقاء، تم بحث المشاريع المنفذة من الأجهزة التنفيذية في سرت وعلي رأسها جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فرع الوسطي سرت وجهاز الاسكان والمرافق سرت وبعض القطاعات الآخري.

وشدد الوكيل على ضرورة المتابعة الميدانية للمشاريع المنفذة والتي تم تسييل مبالغ لها وهي الدور الثالث بمستشفي ابن سيناء ومؤسسه الإصلاح والتاهيل ومديرية أمن سرت وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها.

