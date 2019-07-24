السراج يثير جدلا بزيارته إلى تونس

ناقش برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” في حلقة الأربعاء، موضوع زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تونس ولقائه رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، وعددا من الدبلوماسيين.

وحول موضوع الحلقة قال الأكاديمي والمهتم بالشأن العام عاطف الحاسية، إن سبب الأزمة الليبية عدم وجود حكومة موحدة قادرة على حل الإشكاليات في البلاد، معتبرا أن زيارة السراج الى تونس ولقائه المشري دليل على أنه لا يستطيع قيادة البلاد.

ولفت الحاسية إلى عدم وجود أي رابط بين الزيارة وموضوع الطائرة العسكرية التي هبطت اضطراريا في تونس بسبب خلل فني، مؤكدا أن الزيارة سياسية.

وتوقع الحاسية أن يحاول المجتمع الدولي معالجة الفشل الذي تقوم به حكومة الوفاق، وأن يكون هناك اجتماع مهم مع السراج في تونس.

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