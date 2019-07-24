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شوبار: السراج تناول “الملف الأمني” بلقاءاته في تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من جانبه، قال المهتم بالشأن العام محمد شوبار إن الاجتماعات التي جرت في تونس بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ودبلوماسيين لها علاقة بالأوضاع في ليبيا والحالة الأمنية في البلاد، مبينا أنه لا يمكن الوصول إلى السلطة من خلال “فوهات البنادق”.

ودعا شوبار في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” الأربعاء، جميع الأطراف إلى أن يكونوا شركاء في بناء ليبيا وإعادة إعمارها، مبينا أن الخطوات التي تتخذها الأطراف الليبية جعلت بلادهم عرضة للتدخلات الأجنبية.

وفيما يتعلق بلقاء سفير تركيا لدى ليبيا مع مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، أكد شوبار أن مثل هذه الدول لا تريد إلا مصالحها وبالتالي الليبيون اليوم يتقاتلون من أجل دول أخرى لديها مصالح في بلادهم، ذاكرا أن الدول الإقليمية لا تعلم ما يدور في الملف الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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