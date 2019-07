“كونتي”: إيطاليا على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين في ليبيا

المتوسط:

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي، إن بلاده «ليست معزولة في ليبيا، بل على العكس من ذلك، أنها تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين.

وأضاف كونتي في حديثه «نحن على اتصال مستمر وثابت بجميع الجهات الفاعلة عالمياً، والشركاء الرئيسيين، كما يتضح ذلك من الإعلان المشترك الصادر في 16 يوليو بشأن ليبيا»، والذي وقّعت عليه إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الإمارات ومصر»، لافتا إلى «أن هاتين الدولتين الأخيرتين انضمتا إلينا للمرة الأولى».

