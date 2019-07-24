الشاهد للسراج: نبذل جهدنا لإنهاء القتال في ليبيا

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن بلاده تبذل كل الجهد لإنهاء القتال الدائر في ضواحي طرابلس، مؤكدا أنه “لا حل عسكريا للصراع في ليبيا”.

وجاءت تصريحات الشاهد خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، في تونس، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

ووفق مكتب السراج الإعلامي فقد أعرب الشاهد عن قلق بلاده البالغ لما تسببه الحرب بالقرب من العاصمة طرابلس من تهديد لحياة للمدنيين، داعيا إلى العودة لمسار الحل السياسي.

بدوره، أشاد السراج بالتسهيلات التونسية لعلاج جرحى الاشتباكات في طرابلس، مؤكدا استمرار قوات حكومة الوفاق الوطني في التصدي للجيش الوطني لحين عودته من حيث أتى.

وأشار مكتب السراج الإعلامي إلى أن الطرفين اتفقا على الإسراع بتفعيل التعاون في عدد من المجالات الحيوية.

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