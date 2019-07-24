كونتي : إيطاليا ليست معزولة عن ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن بلاده ليست معزولة عن ليبيا، مؤكدا أنها على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين في هذا السياق.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية فقد خاطب كونتي في حديثه بمقر مجلس الشيوخ اليوم البرلمانية مارا كارفانيا من حزب فورتسا إيتاليا، بصفتها أول الموقعين على مسألة بهذا الشأن ، حيث انتقدت غياب الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية عن قمة باريس غير الرسمية حول الهجرة، قائلا إن الحقائق لا تتوافق مع ما تمثله.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه على اتصال مستمر وثابت بجميع الجهات الفاعلة عالميا، والشركاء الرئيسيين، كما يتضح ذلك من الإعلان المشترك بشأن ليبيا الذي وقعت عليه الدول الست.

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