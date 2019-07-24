«بلدي سرت» يشكِّل لجنة مالية لصرف الدفعة الثانية من تعويضات 2011

أصدر عميد بلدية سرت، مختار المعداني، قرارًا بتشكيل لجنة مالية لصرف تعويضات 2011، الدفعة الثانية بسرت، برئاسة عبد العزيز يوسف المستيري.

وقال الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت محمد الإميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة ستضم في عضويتها منصور دلة وعمر رمضان وحميد الأمريض ومنعم اللافي وفرج المهدي الساكر، موضحًا أن اللجنة باشرت عملها أمس، وعقدت اجتماعها الأول، الذي تمحور حول مهام اللجنة، والترتيبات للبدء في مراجعة واستقبال ملفات المواطنين المستهدفين بالتعويضات المالية.

وكيل ديوان المحاسبة يبحث مع عميد بلدية سرت آلية متابعة المشاريع المنفذة

وأشار الإميل، إلى أن الملفات الجاهزة حاليًا لكشوفات الأسماء تشمل نحو 2300 اسم، تم مرجعتها وجارٍ تجهيز كشف آخر يضم 1600 اسم من قبل جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا