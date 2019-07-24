شندب: مذكرات التوقيف اللبنانية بحق سيف الإسلام القذافي خطوة غير مدروسة

علق الصحفي اللبناني علي شندب، على إصدار المحقق العدلي اللبناني في قضية اختفاء الإمام اللبناني موسى الصدر، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين في الملف، أبرزهم سيف الإسلام معمر القذافي.



وقال شندب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يبدو اصدار المحقق العدلي بملف موسى الصدر مذكرات توقيف بحق سيف الاسلام القذافي ومسؤولين اخرين من النظام الليبي السابق، سابقة مرتجلة وخطوة غير مدروسة تسمح للمحكمة الدولية بإمكانية توسيع لائحة المتهمين باغتيال رفيق الحريري ورفاقه“.

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