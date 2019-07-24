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حفتر: موعدنا مع النصر الكبير قد اقترب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في كلمة وجهها مساء اليوم الأربعاء إلى قواته إن «موعدنا مع النصر الكبير قد اقترب» مؤكدا أن «جنود وضباط القوات المسلحة يتحلون بالإرادة القوية والإيمان بالواجب الوطني».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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