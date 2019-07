“لجنة الخارجية” تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإدانة ما تقوم به تركيا في ليبيا

المتوسط:

أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، يوسف إبراهيم العقوري، بيانا، تحث فيه اللجنة القوى الفاعلة في تركيا لاتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية، التي ألحقت ضررا بالغا بالمصالح التركية في ليبيا، وتركب عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

ودعت اللجنة، الحكومة التركية إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى والاهتمام بشئون بلادها.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية بضرورة التحرك لإدانة هذه الأفعال، وتطالبهم بسرعة وقف هذا الدعم المفضوح الذي شهدت به المعارضة التركية على أفعال حكومتها.

