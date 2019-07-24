حفتر: موعدنا مع النصر اقترب

وجه القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، كلمة إلى جنود وضباط صف وضباط الجيش الليبي المرابطين على تخوم العاصمة، يحثهم فيها على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب.

وقال حفتر، في كلمته التي بثتها قناة ليبيا الحدث، “موعدنا مع النصر اقترب، وهدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها من الإرهاب لنستعيد ليبيا بلد آمن مستقلا، وقريبا سنرفع راية النصر في العاصمة طرابلس“.

وأكد حفتر، على حرص الجيش الليبي على سلامة المدنيين في طرابلس، واستعادة دور طرابلس كعاصمة لكل الليبيين.

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