المتوسط:

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن موعدنا مع النصر الكبير قد اقترب، مضيفا أن جنود وضباط القوات المسلحة يتحلون بالإرادة القوية والإيمان بالواجب الوطني.

وجاء ذلك خلال كلمة وجهها مساء اليوم الأربعاء إلى أفراد وضباط القوات المسلحة الليبية.

وأضاف حفتر: “نسعى إلى إعادة الاستقرار للعاصمة ‎طرابلس واستعادة دورها، كما أننا حريصين على سلامة المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس”.

The post “حفتر”: نسعى لإعادة الاستقرار في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية