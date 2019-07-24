اجتماع أمني لإعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين مدينة بنغازي

يتواصل الانتشار الأمني بمدينة بنغازي عقب الاجتماع الذي عقده رئـيس الغرفة الأمنية المشتركة مـدير أمن بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة.

وبحث الاجتماع إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة، بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، لتقييم الوضع الأمني وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية، بالإضافة إلى إمكانية خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية، وتشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والصادرة في حقهم أوامر ضبط، والمحكوم عليهم جنائيا، وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية عن الخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية.

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