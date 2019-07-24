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غرفة عمليات مصراتة تعتقل «قادة في تنظيم القاعدة» بينهم جزائري

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، اعتقال عدد من المتورطين في عمليات إرهابية ومطلوبين دوليًّا، ويصنفون قادة في تنظيم القاعدة، لافتة إلى أن المعتقلين صادرة في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وعلى رأسهم المطلوب الرئيسي جزائري الجنسية المكنى بـ«الشاوي».

وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أنها شنت عمليات مداهمة فجر اليوم الأربعاء بأحد ضواحي طرابلس، واشتبكت القوة التابعة للغرفة مع أحد المطلوبين وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه، «تم التأكد من هوية المطلوبين ومن بينهم (الشاوي)، وعدد من المطلوبين الآخرين ليبيي الجنسية، وتم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات»، مشيرة إلى أن المطلوبين على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس، واستطاعوا التسلل في الفترة الأخيرة مستغلين تدهور الوضع الأمني نتيجة حرب العاصمة.

ولفت البيان، إلى أنه فور انتهاء التحقيقات الأولية مع المتهمين ستتم إحالتهم للجهات ذات الاختصاص واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اتمنى ان تسلموا ابو بكر البغدادى الموجود عندكم فى مصراطة ها تضحكوا على مين معظم من يقاتلون معكم فى طرابلس من انصار القاعدة واول من يشجعهم الصادق الغريانى الموجود فى اسطنبول عن اى قاعدة وعندكم قاعدة الارهاب الدولى اصل كل الشرور الاخوان المفسدين عندكم الحيوان صوان الذى اعترف بانهم من شجع السراج على العمل دون الحصول على موافقة مجلس النواب وتسبب فى سفك الدماء من اجل بقاء الخوان فى السلطة وخيانتهم للوطن والعمالة لقوى الشر والارهاب فى تركيا وقطر ولا تتصوروا انكم بهذه المسرحية الهزلية ستقنعوا الدول الغربية بانكم تحاربون الارهاب

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  • دعاية فاشلة على من تضحكون الارهابيين يقاتلون معكم ام تحسبون انكم ستضحكون على المجتمع الدولى اقتربت نهايتكم انتهت اللعبة

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