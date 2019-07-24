غرفة عمليات مصراتة تعتقل «قادة في تنظيم القاعدة» بينهم جزائري

أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، اعتقال عدد من المتورطين في عمليات إرهابية ومطلوبين دوليًّا، ويصنفون قادة في تنظيم القاعدة، لافتة إلى أن المعتقلين صادرة في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، وعلى رأسهم المطلوب الرئيسي جزائري الجنسية المكنى بـ«الشاوي».

وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أنها شنت عمليات مداهمة فجر اليوم الأربعاء بأحد ضواحي طرابلس، واشتبكت القوة التابعة للغرفة مع أحد المطلوبين وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه، «تم التأكد من هوية المطلوبين ومن بينهم (الشاوي)، وعدد من المطلوبين الآخرين ليبيي الجنسية، وتم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات»، مشيرة إلى أن المطلوبين على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس، واستطاعوا التسلل في الفترة الأخيرة مستغلين تدهور الوضع الأمني نتيجة حرب العاصمة.

ولفت البيان، إلى أنه فور انتهاء التحقيقات الأولية مع المتهمين ستتم إحالتهم للجهات ذات الاختصاص واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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