المشير خليفة حفتر يوجه كلمة لجنود وضباط صف وضباط الجيش الوطني الليبي 24.7.2019 – فيديو

القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر يوجه كلمة لجنود وضباط صف وضباط الجيش الوطني الليبي المرابطين على تخوم العاصمة ؛ يحثهم فيها على الإستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة .