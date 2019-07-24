المشير خليفة حفتر يوجه كلمة لجنود وضباط صف وضباط الجيش الوطني الليبي 24.7.2019 – فيديو

القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر يوجه كلمة لجنود وضباط صف وضباط الجيش الوطني الليبي المرابطين على تخوم العاصمة ؛ يحثهم فيها على الإستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها من الإرهاب والعصابات المسلحة .
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.على بركة الله تقدموا ايها الابطال ابناء عمر المختار من رجال الجيش الوطنى الليبى لتحرير عروس البحر من ايدى مغتصبيها الاوغاد من الخوان المفلسين شر خلق الله تحت اديم السماء كما قال رسول الله عن هؤلاء الخوارج المتنطعين وامرنا بقتالهم وبالاجر العظيم القيامة لمن يقتل هؤلاء المفلسين رغم انهم يحتقرون صلاتنا وصيامنا الى صلاتهم وصومهم فلا تنخدعوا فى هذه المظاهر الاسلامية الكاذبة فاالدين المعاملة والخوان معاملتهم مثل اليهود عنصريون يتصورون انهم شعب الله المختار وان غيرهم اشرار عكس معاملة الاسلام فى حديث رسولنا الكريم الصادق الامين الرحمة المهداة الناس سواسية كأسنان المشط .فما اعظم معاملات الاسلام وما احقر معاملات الخوان من غدر وخيانة وكذب وسفك للدماء انهم اغبياء
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