قال القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إن الجيش والشعب سيرفعان راية النصر في العاصمة طرابلس قريبا، وستصبح طرابلس مدينة للسلام وتستعيد مكانتها دون ابتزاز أو تهديد.

وأكد المشير حفتر في كلمة وجهها لجنود وضباط صف وضباط الجيش المرابطين على تخوم العاصمة، أن هدف الجيش الوطني تحرير كامل البلاد وأن يعيش الشعب حياة كريمة ويرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة وينعم بخيرات بلاده.

وفيما حث المشير حفتر قوات الجيش على الاستعداد للتقدم نحو العاصمة لتحريرها، ودعاهم للحرص على سلامة المواطنين والمنشآت والالتزام بتعليمات القيادة.

وقال “هدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب على أن يدنسها”.

The post حفتر: سنرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية