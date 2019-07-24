الإطاحة بعصابة سرقة سيارات في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، القبض على تشكيل عصابي متخصص بسرقة السيارات الحديثة داخل نطاق مدينة طرابلس.

وقال مكتب الإعلام في المديرية في بيان إن مكتب البحث الجنائي طرابلس شكّل فريقا للحد من ظاهرة سرقة السيارات الحديثة عمل على جمع المعلومات والتحريات ومراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من أماكن سرقة السيارات المبلغ عنها من قبل مراكز الشرطة.

وأضاف البيان أن أحد أصحاب السوابق ظهر في تسجيلات الكاميرات وهو يقوم بسرقة سيارة حديثة، وتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة عدد كبير من السيارات الحديثة بمشاركة أشخاص آخرين داخل وخارج مدينة طرابلس.

وذكرت المديرية أن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس عملوا على نصب كمين لأفراد العصابة وتم القاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتشكيل العصابة لسرقة السيارات الحديثة.

ولفتت المديرية إلى أن أعضاء فريق العمل توجهوا رفقة أحد افراد العصابة إلى مدينة الجميل وتم جلب 4 سيارات مسروقة من طرابلس، وبعد التأكد من غرفة السيطرة عن طريق أرقام هياكل السيارات التي تم تسليمها إلى أماكن البلاغات.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهمين إلى مكتب المحامي العام طرابلس الذي أمر بإيداعهم مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة الأوراق.

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