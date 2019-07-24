حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان يرحب بالتجهيزات الأخيرة لتحرير طرابلس

أعلن حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان بالتعليمات الأخيرة الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الاستعدادات لخوض المرحلة الأأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمجموعات المسلحة التكفيرية.

وطالب الحراك شباب العاصمة طرابلس بالتعاون مع القوات المسلحة وحماية الأحياء والشوارع من عبث الميليشيات المسلحة ومساندتهم في القبض عليهم.

ودعا الحراك من وصفهم بـ “المغرر بهم” التابعين للميليشيات بأن يتركوا سلاحهم ويرجعوا لبيوتهم ومدنهم وقراهم التي جاؤوا منها بأسلحتهم وعتادهم، مشيرا إلى أن العصمة ملك لكل الليبيين الدين يريدون التنمية والبناء وليست ساحة للحرب ومكاسب نفعية خاصة

ونبه البيان إلى رسالة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التي قال فيها إن من ترك سلاحه فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن، وأن هده اللحظات هي فرصتهم الأخيرة في الكف عن جرائمهم مع قادة الدمار والخراب، مؤكدا أن الجيش سيضمن لهم محاكمة عادلة أمام القضاء الليبي.

وطالب حراك دعم مؤسسات الدولة القيادة العامة للقوات المسلحة بحماية المواطنين من ردة فعل الميليشيات وحماية المرافق والمنشآت الحيوية في العاصمة بما في دلك البعثات الدبلوماسية.

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