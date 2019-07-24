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«هاريس» يجدد قلق الولايات المتحدة بشأن «القتال الدائر حول العاصمة»

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جدد القائم بأعمال السفارة الأميركية جاشوا هاريس، قلق الولايات المتحدة العميق بشأن القتال الدائر حول العاصمة طرابلس، مشددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع «هاريس»، اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث «الجهود المستمرة لتطوير اقتصاد ليبيا لصالح جميع الليبيين»، وفق بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم.

وتسبّبت المعارك التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، في سقوط 1093 قتيلًا وإصابة 5,762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • نصف هاريسة بالتن لهاريس .اتفلق يا قلق قل اعوذ برب الفلق منكم ومن اخوانكم الشياطين الذى قدم اميرهم القذر امير قطر فروض الولاء والطاعة لترامب ودفع مبالغ كبيرة بالمليارات للتستر على جرائمهم وهذا لا يعنينا ليبيا فوق الجميع وليست للبيع اذا كنتم اتفقتم مع السراق على اى قطعة ارض من ليبيا فانتم واهمون فهو لا يملك الا شنبه الذى يقف عليه الذباب اما الشعب الليبى فيهتف جميعا الله يرعاكم والشعب يبارك خطاكم تقدموا ايها الابطال ابناء عمر المختار من رجال الجيش الوطنى الليبى لتحرير عروس البحر من ايدى مغتصبيها الاوغاد من الخوان المفلسين شر خلق الله تحت اديم السماء كما قال رسول الله عن هؤلاء الخوارج المتنطعين وامرنا بقتالهم وبالاجر العظيم القيامة لمن يقتل هؤلاء المفلسين رغم انهم يحتقرون صلاتنا وصيامنا الى صلاتهم وصومهم فلا تنخدعوا فى هذه المظاهر الاسلامية الكاذبة فاالدين المعاملة والخوان معاملتهم مثل اليهود عنصريون يتصورون انهم شعب الله المختار وان غيرهم اشرار عكس معاملة الاسلام فى حديث رسولنا الكريم الصادق الامين الرحمة المهداة الناس سواسية كأسنان المشط .فما اعظم معاملات الاسلام وما احقر معاملات الخوان من غدر وخيانة وكذب وسفك للدماء انهم اغبياء

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