هاريس: واشنطن قلقة من القتال في طرابلس

عبّر القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جوشوا هاريس، قلق الولايات المتحدة العميق بشأن القتال الدائر في طرابلس، مؤكدا أهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع هاريس برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلي فوزي العقاب، وعضو المجلس صفوان المسوري، الأربعاء، في تونس.

وقالت السفارة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن هاريس ناقش مع الحضور “الجهود المستمرة لتطوير اقتصاد ليبيا لصالح جميع الليبيين”.

من جهته ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري وهاريس اتفقا على أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا، وعلى ضرورة استئناف العمل على الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

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