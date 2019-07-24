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هاريس: واشنطن قلقة من القتال في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جوشوا هاريس، قلق الولايات المتحدة العميق بشأن القتال الدائر في طرابلس، مؤكدا أهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع هاريس برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلي فوزي العقاب، وعضو المجلس صفوان المسوري، الأربعاء، في تونس.

وقالت السفارة بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن هاريس ناقش مع الحضور “الجهود المستمرة لتطوير اقتصاد ليبيا لصالح جميع الليبيين”.

من جهته ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري وهاريس اتفقا على أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا، وعلى ضرورة استئناف العمل على الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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