«الهلال الأحمر» تطلق نظافة تطوعية في جالو

انطلقت بمدينة جالو حملة تطوعية، تحت شعار «جالو في قلوبنا»، بإشراف شباب الهلال الأحمر الليبي فرع جالو، تستهدف نظافة وطلاء الجزيرتين في وسط المدينة.

وقال منسق الشباب بالهلال الأحمر جابر الهايف، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنّ هذه المرحلة تعتبر الأولى من الحملة والتي تستهدف نظافة الأتربة من الجزيرتين الصغيرتين وطلاء رصيفهما، مضيفا أن الحملة تستمر ثلاثة أيام من قبل فريق الهلال الأحمر فرع جالو.

وأوضح أن الحملة تأتي ضمن أنشطة الفرع خلال شهر الصيف، وتحسين مظهر المدينة والحفاظ على نظافتها باستمرار، مضيفا أنهم يسعون في هذه الفترة لترميم الحفر المتهالكة ومعالجتها بالأسفلت وسط المدينة

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