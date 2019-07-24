خارجية النواب: زعيم المعارضة التركية فضح تصرفات حكومة بلاده تجاه ليبيا

طبرق-العنوان

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتصريحات زعيم المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو وموقفه الشجاع تجاه تصرفات حكومة بلاده وفضح ما يقوم به الرئيس التركي من تدخل في الشأن الداخلي لليبيا وإشعال الحرب والتسبب في إراقة دماء الليبيين.

وفي بيان أطلعت عليه العنوان قالت اللجنة أن موقف أوغل وشجاع تجاه تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفضح ما يقوم به من إرسال أسلحة حديثة ومتطورة في خرف واضح لقررا مجلس الأمن بحظر الأسلحة على ليبيا.

وحثت اللجنة في بيانها القوى القاعلة في تركيا لاتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية التي ألحقت ضرارا بالغا بالمصالح التركية في ليبيا وتركت عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

ودعت اللجنة عبر بيانها الحكومة التركية إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى والاهتمام بشؤون بلادها.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية في ليبيا بضرورة التحرك لإدانة هذه الأفعال وتطالبهم بسرعة بوقف الدعم المفضوح الذي شهدت به المعارضة التركية على أفعال حكومتها.

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