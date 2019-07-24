“مصنع أكسجين” يوفّر نقلة نوعية بمستشفى غدامس

وصل الى مستشفى غدامس العام، مصنع تعبئة الأكسجين الطبي، الذي سيسهم في تعبئة اسطوانات الاكسجين المستخدم في الاقسام وخاصة في حالة إجراء العمليات الجراحية.

وكانت ادارة المستشفى سابقا ترسل الاسطوانات الى العاصمة طرابلس لتقطع مسافة تزيد من 700 كيلومتر ليتم تعبئته ، ولكن اليوم وبوجود هذا المصنع سيوفر الكثير من الجهد والعناء، وسيعمل على تحسين ومساعدة الكوادر الطبية والاقسام بتوفير حاجة المرضى من هذه المادة الضرورية في أغلب الاقسام وغرف العمليات.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية بالمستشفى محمد سعد لـ218، أن وصول المصنع سيوفر على منطقة الجنوب الكثير، وسيدعم الأطقم الطبية على أداء عملها بشكل لائق للمواطنين.

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