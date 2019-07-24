النائب أبوبكر الخمسي وبحضور رئيس ديوان مجلس النواب يكرم عدد من موظفي الديوان

طبرق 24 يوليو 2019 (وال) – كرم معالي النائب الأستاذ ” أبوبكر ابراهيم الخمسي” وبحضور معالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري ” عدد من موظفي ديوان مجلس النواب المرافقين لوفد المجلس في اجتماعاته وزيارته لجمهورية مصر العربية على من بذلوه من مجهودات خلال اجتماعات السادة أعضاء المجلس بالقاهرة .

الخمسي أشاد بالدور الوطني للسيد رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري منذ إنطلاق أعمال المجلس العام 2014 وانتقاله لمدينة طبرق مثنياً على مايبذله كافة العاملين بديوان مجلس النواب من جهود مضنية في مقدمتهم معالي رئيس الديوان خدمةً للصالح العام والوطن والسادة أعضاء المجلس .

وقدم معالي النائب ”أبوبكر الخمسي” ومعالي رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ ” عبدالله المصري ” شهادة شكر وتقدير للموظفين المرافقين لوفد مجلس النواب خلال زيارتهم للعاصمة المصرية القاهرة. (وال – طبرق) ع ع

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