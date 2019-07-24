شرطة المنصورة .. جهود تبذل وانعدام لأبسط الإمكانيات

شحات 24 يوليو 2019 (وال) – قال رئيس مركز شرطة المنصورة رائد إدريس الرب إن أعضاء مركز شرطة المنصورة التابع لمديرية أمن شحات يواصلون مجهوداتهم بالرغم من تهالك المبني الخاص بالمركز .

وتابع رئيس المركز أن الأفراد على مستوى عالي من الكفاءة الأمنية، موضحًا أن المركز يسير دوريات ليلية وتمركزات أمنية بدائرة اختصاصه حفاظًا على استتباب الأمن والمجاهرة به وتسيير حركة السير، وضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية أو التي بها زجاج معتم.

ونوه إلى أن هذه الدوريات تتضمن إجراءات أمنية واسعة النطاق، لتنفيذ الخطة الأمنية التي اطلقتها الداخلية في الفترة الماضية للمحافظة على الامن في مختلف ربوع البلاد . (وال – شحات) ب ف/ ع ع

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