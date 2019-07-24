اشتباكات مستمرة وقصف طيران وتوقعات بإرتفاع حدة التصعيد جنوب طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات مستمرة لا تزال تسمع بعدد من محاور جنوب العاصمة طرابلس، بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات مستمرة بالاسلحة الثقيلة والخفيفة بالقرب من مطار طرابلس ولا يوجد تقدمات للطرفين.

واشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بالقرب من مزرعة بشير صالح وجامع محفوظ في منطقة الرملة .

وكانت محاور عين زارة وكوبري مطار طرابلس شهدت اشتباكات قوية في وقت سابق مساء الاربعاء.

كما لا يزال سلاح الجو التابع للجيش الوطني مستمر بشن الغارات الجوية، حيث قام بقصف طيران حربي على احد المقرات بمدينة غريان، كما شنت الطائرات غارات جوية على منطقة وادي الربيع.

وتوقعت مصادر مطلعة ترتفع حدة التصعيد جنوب العاصمة خاصة بعد الكلمة الموجهه لقوات الجيش الوطني من قبل القائد العام خليفة حفتر.

واستمرت الاشتباكات العنيفة والمتقطعة بعدد من المحاور خلال لليوم الثالث منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني، حيث شهدت ايضا مناطق السبعة والنهضة، مع استمرار القصف الجوي من قبل الطرفين.

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