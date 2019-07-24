عقيلة صالح : “وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب تحالف المليشيات مع السراج”

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح “إن ليبيا تتعرض لمؤامرة دولية منذ سنوات عديدة وإن تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين من المتأمرين على ليبيا، فتدخل تركيا أصبح واضحا للعيان لصالح جماعة الإخوان المسلمين”.. وأضاف “صالح” في مقابلة أجرتها معه قناة العربية أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر.

واعتبر رئيس البرلمان أن جماعة الإخوان هي من نصب فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلباً لهم .. وقال “طلبنا مراراً من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك” .

وقال “صالح عن معركة الجيش الوطني في طرابلس:(نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة)، متحدثاً بوضوح عن أن الجيش الوطني يتعاون مع بلاد، وصفها بالصديقة، للحصول على الدعم والسلاح.

وشكك عقيلة “صالح” في التحالف بين السراج والتشكيلات المسلحة التي تدعم قوات الوفاق معتبراً أن وجود المصرف المركزي في طرابلس هو سبب التحالف بين “الميليشيات” والسراج.. حسب وصفه.

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